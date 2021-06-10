В среду выявлены 196 новых случаев Covid-19, получены сообщения о 15 смертях

В среду выявлены 196 новых случаев Covid-19, передает Центр профилактики и контроля заболеваний (ЦПКЗ). Получены сообщения о 15 смертях.

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Один умерший был в возрасте от 50 до 59 лет, один в возрасте от 60 до 69 лет, четверо в возрастной группе от 70 до 79 лет, шестеро в возрасте от 80 до 89 лет, а трое скончавшихся были в возрасте 90 - 99 лет.

Всего за сутки проведены 10 080 анализов на Covid-19, доля положительных результатов составила 1,9%. Двухнедельный показатель заболеваемости составляет 175,7 случаев на 100 000 жителей.

С начала эпидемии новым коронавирусом заразились 135 584 человек.