В среду выявлены 296 новых случаев Covid-19, скончались шесть человек

За прошедшие сутки выявлены 296 новых случаев Covid-19, сообщает Центр профилактики и контроля заболеваний (ЦПКЗ). Скончались шесть человек.

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Один умерший был в возрасте от 40 до 49 лет, один в возрастной группе 60 - 69 лет, ещё один скончавшийся был в возрасте от 70 до 79 лет, а трое умерших были в возрастной группе 80 - 89 лет.

Всего за стуки проведены 11 679 анализов, доля положительных результатов составила 2,5%. Двухнедельный показатель заболеваемости составляет 230,7 случаев на 100 000 жителей.

С начала эпидемии в Латвии новым коронавирусом заразились 134 162 человек.