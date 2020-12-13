В стационары Латвии помещены уже 760 заболевших Covid-19

По сообщению Национальной службы здоровья (НСЗ), за минувшие сутки в стационары Латвии доставлены 65 заболевших Covid-19. В общей сложности на лечение в больницы Латвии в настоящее время помещены 760 пациентов с коронавирусом.

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Как отмечает НСЗ, у 723 пациентов состояние средней степени тяжести, еще 37 человек находятся в тяжелом состоянии.

За последние сутки из стационаров выписаны 27 пациентов, переболевших Covid-19, а всего с начала пандемии — 2030.

Как уже сообщалось, за минувшие сутки в Латвии скончались 25 человек, заболевших Covid-19.