В статистику госпитализированных привитых пациентов с Covid-19 попадают люди с другими заболеваниями
Foto: F64

В статистику привитых пациентов с Covid-19, которые оказываются в больницах, попадают и люди с другими заболеваниями без симптомов инфекции, рассказал на заседании правительства руководитель клиники неотложной медицины Рижской Восточной клинической университетской больницы Алексей Вишняков.

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В общее число пациентов с Covid-19 входят также вакцинированные люди без симптомов, а коронавирус у них выявляется в больнице во время тестирования пациентов. Например, пациент госпитализирован после несчастного случая, проходит обследование, и ему также ставят диагноз Covid-19, даже если у человека нет симптомов.

"Но они все равно попадают в статистику пациентов с "Covid-19", хотя мы не лечим их от Covid-19. Однако они изолированы и поэтому занимают "ковидные" койки", — сказал врач.

Он считает, что общество нужно информировать о том, как формируется статистика по вакцинированным и невакцинированным, потому что люди видят только цифры.

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Алексей Вишняков Вакцинация
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