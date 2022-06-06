В странах Балтии начались учения ВВС НАТО Ramstein Alloy

В понедельник, 6 июня, в Эстонии и Латвии начались четырехдневные учения ВВС НАТО и партнеров альянса Ramstein Alloy 2202. Они нацелены на отработку защиты воздушного пространства стран Балтии.

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Подобные учения проводятся трижды в год. В ходе маневров отлаживаются процедуры управления и связи, а также элементы обеспечения контроля за воздушным пространством. Как передала BNS пресс-служба Генерального штаба Сил обороны, в частности, обыгрываются сценарии потери связи с последующим эскортированием потерявшего связь самолета, обнаружение низкоскоростных летательных аппаратов, проведение поисковых и спасательных работ.

Помимо расквартированных на авиабазе Эмари и Шауляй истребителей миссии охраны воздушного пространства НАТО ВВС Франции и Испании в учениях участвуют самолеты Финляндии, Германии, Швеции, Чехии, Великобритании и Турции — в общей сложности более десятка машин.

Серия учений Ramstein Alloy была запущена в 2008 году. Она ориентрована на отработку процедур охраны воздушного пространства стран Балтии и налаживание взаимодействия между союзниками и странами-партнерами НАТО.

Дежурные звенья миссии охраны воздушного пространства НАТО меняются каждые четыре месяца. Истребители размещаются на авиабазах Эмари в Эстонии и Шауляй в Литве.