В субботу больше всего новых случаев Covid-19 выявлено в Риге
Foto: Kārlis Dambrāns/DELFI

В субботу, 23 января, в Риге констатировано 159 новых случаев заболевания Covid-19. За последние 14 дней в столице насчитывается 3482 заболевших коронавирусом, свидетельствуют данные Центра профилактики и контроля заболеваний (SPKC).

close-ad
Продолжение статьи находится под рекламой
Реклама

В Даугавпилсе за прошедшие сутки обнаружено 52 новых заболевших Covid-19, в Елгаве - 21, в Прейльском крае - 14, в Лиепае и Вецумниекском крае - по 13, в Адажском, Мадонском, Талсинском краях и Екабпилсе - по 11, в Даугавпилсском, Гулбенском и Олайнском - по 10. В каждом из остальных районах число новых случаев не превышает 10.

Самое большое число заболевших за последние 14 дней - в Риге (3482 человека), Даугавпилсе (878), Елгаве (416), Лиепае (325), Резекне (311), Елгавском крае (278), Даугавпилсском крае (255), Екабпилсе (228), Гулбенском крае (217).

Теперь у нас есть Телеграм-канал Rus.Delfi.lv с самыми свежими новостями Латвии. Подписывайтесь и будьте всегда в курсе!

Source

rus.DELFI.lv LETA

Sharing Options

12

Source

rus.DELFI.lv LETA

Tags

SPKC Коронавирус Центр профилактики и контроля заболеваний Даугавпилс Екабпилс Резекне Рига
Опубликованные материалы и любая их часть охраняются авторским правом в соответствии с Законом об авторском праве, и их использование без согласия издателя запрещено. Более подробная информация здесь.

Comment Form

Dokobit
Оплаченная информация
DELFI Brand Studio Читайте также
Существует то, что меняется: женщин очень ждут в мире ИТ. История Дианы
В Латвии создали революционную систему борьбы с выгоранием, адаптации к стрессам и агрессии
Cоветы дизайнера, как создать ресторанную атмосферу для ужина дома
От медсестры и торгового менеджера до ИТ-специалистки. Рассказ Анастасии
Сфера ИТ подходит людям, которые хотят постоянно узнавать что-то новое. История Раймондса
Работая в ИТ, можно легально примерить на себя роль хакера. История Айгарса
Сменила работу на кораблях на карьеру в ИТ. История Анастасии
Мечтаете о просторной кухне? Это можно сделать, не ломая стены