В субботу больше всего новых случаев Covid-19 выявлено в Риге

В субботу, 23 января, в Риге констатировано 159 новых случаев заболевания Covid-19. За последние 14 дней в столице насчитывается 3482 заболевших коронавирусом, свидетельствуют данные Центра профилактики и контроля заболеваний (SPKC).

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В Даугавпилсе за прошедшие сутки обнаружено 52 новых заболевших Covid-19, в Елгаве - 21, в Прейльском крае - 14, в Лиепае и Вецумниекском крае - по 13, в Адажском, Мадонском, Талсинском краях и Екабпилсе - по 11, в Даугавпилсском, Гулбенском и Олайнском - по 10. В каждом из остальных районах число новых случаев не превышает 10.

Самое большое число заболевших за последние 14 дней - в Риге (3482 человека), Даугавпилсе (878), Елгаве (416), Лиепае (325), Резекне (311), Елгавском крае (278), Даугавпилсском крае (255), Екабпилсе (228), Гулбенском крае (217).