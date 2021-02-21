В субботу госпитализировано самое маленькое количество пациентов с Covid-19 за последние три месяца

В субботу в больницы доставлены 43 пациента с Covid-19, сообщает Национальная служба здравоохранения. Это самое маленькое за три месяца количество людей, госпитализированных за один день.

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В последний раз такое количество пациентов с Covid-19 было госпитализировано 21 ноября, затем их количество начало расти и достигло максимума 13 января, когда за сутки в больницы попали 179 человек.

В субботу общее количество пациентов с Covid-19 в больницах снова превысило 800 и составляет 819. Из них 740 человек имеют среднетяжелое течение болезни, 79 — тяжелое.

За последние сутки из больниц выписано всего восемь пациентов.