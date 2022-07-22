В субботу начнется регистрация на голосование из-за границы на выборах в 14-й Сейм

С завтрашнего дня, 23 июля, до 9 сентября избиратели, которые во время выборов в 14-й Сейм будут находиться за границей, смогут подать заявление о голосовании по почте из-за рубежа, сообщили агентству ЛЕТА в Центральной избирательной комиссии.

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Это можно сделать в 21 дипломатическом и консульском представительстве Латвии, где созданы участки для голосования по почте.

Избиратели за границей могут подать заявку на голосование по почте, отправив заявление по почте, электронной почте или подав его лично в посольства Латвийской Республики в США, Объединенных Арабских Эмиратах, Австралии, Дании, Египте, Франции, Ирландии, Японии, Канаде, Казахстане, Южной Корее, Великобритании, Нидерландах, Норвегии, Польше, Финляндии, Испании, Турции, Германии и Швеции, а также консульство в Витебске.

При подаче заявления на голосование по почте необходимо написать заявление, в котором должны быть указаны имя, фамилия голосующего, персональный код, адрес электронной почты, на который он желает получить материалы для голосования. Образец заявления имеется на сайте Центральной избирательной комиссии. Обязательным требованием является подписание заявления, это относится и к материалам, отправленным по электронной почте. При этом заявление должно быть подписано надежной электронной подписью. Не подписанные заявления недействительны.

Чтобы подать заявку на голосование по почте, больше не нужно предъявлять паспорт или удостоверение личности, потому что для регистрации избирателей на этих выборах впервые будет использоваться регистр избирателей, и в паспорт больше не надо ставить печать об участии в выборах.

С 27 августа, когда заработает регистр избирателей, подать заявку на голосование по почте можно будет электронно на сайте Управления по делам гражданства и миграции www.pmlp.gov.lv. или на портале www.latvija.lv.

С 10 по 16 сентября участковая комиссия пришлет адрес сайта, где размещены материалы для голосования, на электронную почту, указанную избирателем. Избирательные участки за границей входят в состав Рижского избирательного округа, а это значит, что избиратели за границей смогут голосовать за списки кандидатов в депутаты, поданные в Рижском избирательном округе.

Для голосования избиратель должен подготовить два конверта — один большего размера, другой меньшего размера. Из всех бюллетеней необходимо распечатать один — за который человек голосует. Бюллетень может быть оставлен пустым или в нем могут быть поставлены плюс либо минус у фамилий кандидатов. После этого бюллетень необходимо положить в первый — самый маленький конверт. Конверт должен быть запечатан и помещен в конверт большего размера. В этот конверт также должно быть вложено собственноручное подтверждение избирателя о голосовании.

Голосование должно быть отправлено по почте на избирательный участок, в котором избиратель запрашивал голосование по почте. Отправить свой голос нужно с таким расчетом, чтобы он пришел на соответствующий избирательный участок не позднее дня выборов, 1 октября.

Выборы в 14-й Сейм пройдут в субботу, 1 октября.