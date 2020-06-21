В субботу не выявлено ни одного нового случая Covid-19
Foto: LETA

За прошедшие сутки в Латвии сделано 1294 теста на Covid-19 и не зарегистрировано ни одного нового случая, свидетельствуют данные Центра профилактики и контроля заболеваний.

Продолжение статьи находится под рекламой
Реклама

По данным от 18 июня, в Латвии после Covid-19 выздоровели 903 человека, или 81,4% зараженных. Скончались 30 человек.

По данным Национальной службы здравоохранения, за последние сутки госпитализирован один заболевший Covid-19. В больницах лечатся девять пациентов, у восьми заболевание средней тяжести, один находится в тяжелом состоянии.

Выписано из больниц 173 человека, переболевших Covid-19.

Теперь у нас есть Телеграм-канал Rus.Delfi.lv с самыми свежими новостями Латвии. Подписывайтесь и будьте всегда в курсе!

Source

LETA

Sharing Options

8

Source

LETA

Tags

Коронавирус Центр профилактики и контроля заболеваний
Опубликованные материалы и любая их часть охраняются авторским правом в соответствии с Законом об авторском праве, и их использование без согласия издателя запрещено. Более подробная информация здесь.

Comment Form