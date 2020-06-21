В субботу не выявлено ни одного нового случая Covid-19

За прошедшие сутки в Латвии сделано 1294 теста на Covid-19 и не зарегистрировано ни одного нового случая, свидетельствуют данные Центра профилактики и контроля заболеваний.

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

По данным от 18 июня, в Латвии после Covid-19 выздоровели 903 человека, или 81,4% зараженных. Скончались 30 человек.

По данным Национальной службы здравоохранения, за последние сутки госпитализирован один заболевший Covid-19. В больницах лечатся девять пациентов, у восьми заболевание средней тяжести, один находится в тяжелом состоянии.

Выписано из больниц 173 человека, переболевших Covid-19.