В субботу от Covid-19 привились 4173 человека

По данным Национальной службы здравоохранения, в субботу прививки от Covid-19 получили 4173 человека, что является самым маленьким числом на этой неделе.

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Первую дозу вакцины получили 3986 человек, а вторую - 187.

С понедельника по субботу вакцинировались в среднем 8 580 человек в день, а за последние семь дней - в среднем 7550 человек в день.

Вчера люди в основном получали вакцину "Pfizer/BionTech". Вакцину "Moderna" получили 196 человек, "AstraZeneca" - 56.

С начала процесса вакцинации первую дозу вакцины от Covid-19 получили 260 950 человек или 13,78% населения, обе дозы - 52 916 человек или 2,79%.