В субботу от Covid-19 привиты 309 человек

В субботу, когда впервые вакцинация от Covid-19 проводилась в выходной день, а также началась вакцинация семейных врачей, прививки получили 309 человек, свидетельствуют данные Национальной службы здравоохранения.

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Сегодня уточнены данные о вакцинации в предыдущие дни, поэтому немного возросло общее количество привитых. В целом вакцины получили 6583 человека, в том числе 5120 медиков и 1463 работника лечебных учреждений.

Латвия к настоящему моменту получила 23 400 доз вакцины "Comirnaty" производства "Pfizer" и "BioNTech", которые предназначены для вакцинации 11 700 человек. К сегодняшнему дню вакцинацию прошли 56,2% из них.

Как сообщалось, чтобы ускорить темпы вакцинации от "Covid-19", Минздрав принял решение о добровольной вакцинации всех медицинских работников, которая начнется в понедельник.

Правительство в пятницу постановило, что Латвия дополнительно приобретет до 1,4 млн вакцин "Pfizer" и "BioNTech", так как Еврокомиссия приняла решение обеспечить для государств ЕС дополнительно еще 300 млн доз вакцины "Comirnaty".