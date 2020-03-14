В субботу ожидается мороз, солнце, снег и метель

В субботу в Латвии температура воздуха в основном будет ниже нуля, солнце будет чередоваться с облаками, также ожидается порывистый северный, северо-западный ветер, прогнозируют синоптики.

Скорость порывов ветра во многих районах страны достигнет 16-21 метра в секунду. На большей части территории страны пройдут кратковременные снегопады, ожидается метель, которая местами будет сильной.

Максимальная температура воздуха будет около нуля градусов, а местами во время сильных снегопадов и вечером температура воздуха будет опускаться до -6 градусов.

В Риге ожидается солнечная погода, а также кратковременная метель. Скорость порывов северного, северо-западного ветра будет достигать 20 метров в секунду, а температура воздуха составит около нуля градусов.