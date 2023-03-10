В субботу ожидается сильный снегопад, в Латгале - дождь
Foto: AFP/Scanpix/LETA

В субботу в центральных и восточных регионах Латвии пройдет сильный снегопад, в Латгале и Селии - также дождь, прогнозируют синоптики.

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Днем обширная зона осадков пересечет страну с юга. Во многих регионах ожидается сильный снег, ледяной дождь и мокрый снег, в Латгале и Селии — дождь.

Местами в центральных и восточных регионах страны под тяжестью снега и льда могут ломаться деревья. На западе Курземе осадков будет мало.

Слабый и умеренный восточный ветер перейдет в северный, северо-западный порывами до 12-17 метров в секунду.

Температура воздуха ночью опустится до -3…-9 градусов, днем составит -3…+2 градуса, на юге Латгале — до +4 градусов.

В Риге в субботу днем ожидается сильный снег, вечером — метель. Ночью температура воздуха составит -5 градусов, днем — до -1 градуса.

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