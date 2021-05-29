В субботу по всей Латвии работают 12 центров массовой вакцинации

Сегодня по всей Латвии работают 12 центров массовой вакцинации от Covid-19, сообщили в отделе проекта вакцинации Национальной службы здравоохранения.

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В Риге открыты четыре центра — в выставочном холле на Кипсале, в конференц-центра АТТА, на Центральном рынке и в Доме конгрессов, при этом в центрах АТТА и на Центральном рынке будет использоваться вакцина Johnson & Johnson, которая вводится один раз. Этой же вакциной можно привиться в центре вакцинации, который расположен в Даугавпилсском спортивном комплексе.

Также центры вакцинации сегодня открыты в Резекне, Екабпилсе, Вентспилсе, Юрмале, Тукумсе, Талси и Алуксне.

В центрах массовой вакцинации на этой неделе используются вакцины Pfizer/BioNTech и Johnson & Johnson.

Время работы центров можно узнать на сайтах соответствующих самоуправлений и по телефону 8989.