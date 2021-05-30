В субботу прививку от Covid-19 получили 6466 человек
Foto: Reuters/Scanpix/LETA

В субботу прививку от Covid-19 в Латвии получили 6466 человек. Для 3237 латвийцев - это была первая вакцина, а для 3229 жителей - вторая, свидетельствуют данные Национальной службы здравоохранения.

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Количество вакцинированных за минувшие сутки еще можно поменяться, так как данные в систему e-veselība врачи могут вводить в течение 48 часов после вакцинации.

На данный момент первую прививку от Covid-19 получили 486 548 жителей Латвии, из них обе прививки - 235 439 человек. Таким образом, первую прививку получили 25,8% латвийцев, процесс вакцинации закончили 12,5% жителей.

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