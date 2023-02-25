В субботу продолжится снегопад, прогнозируются метели в Курземе и Видземе

В субботу в Латвии ожидается пасмурная погода, во регионах страны будет долгий снег, а местами и моросящий дождь, прогнозируют синоптики.

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Начиная с Курземе и Северной Видземе, слабый ветер сменится умеренно сильным северным, северо-восточным ветром, поэтому ожидается метель. В Курземе ветер усилится до порывов в 12-17 метров в секунду.

Температура воздуха составит +2..-2 градуса, вечером 0..-4 градуса. Днем условия движения на трассах во многих местах улучшатся, а вот к вечеру образуется гололедица.

В Риге ожидается продолжительный мокрый снег, а также небольшая метель, поскольку с полудня постепенно усилится северный, северо-восточный ветер. Температура воздуха будет около нуля градусов.

Погоду определяет циклон. Атмосферное давление 989-992 гектопаскалей на уровне моря.