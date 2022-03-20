В субботу — самая низкая доля позитивных тестов на Covid-19 с начала февраля, число пациентов в больницах возросло

За последние сутки в Латвии выявлено 1907 новых случаев заражения Covid-19, а доля положительных тестов составила 37,7%, что является самым низким показателем с начала февраля, свидетельствуют Центра профилактики и контроля заболеваний.

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В последний раз доля положительных тестов была ниже 9 февраля, когда она составляла 36,5%.

Количество пациентов с Covid-19 в латвийских больницах за прошедшие сутки увеличилось с 922 до 950 человек, свидетельствуют данные Национальной службы здравоохранения.

За последние сутки госпитализированы 74 пациента с "Covid-19", выписаны 27 человек.

С основным диагнозом "Covid-19" в больницах находятся 432 человека, из них у 390 среднетяжелое течение заболевания, 42 человека — в тяжелом состоянии.