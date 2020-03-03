В субботу участок улицы Гертрудес будет отдан пешеходам и велосипедистам

Продолжая эксперимент мобильности, в субботу, 7 марта, участок улицы Гертрудес от улицы Бривибас до улицы Александра Чака будет отдан пешеходам и велосипедистам, а также для реализации различных идей, способствующих предпринимательской деятельности.

Жителей улицы Гертрудес, автомобили которых стоят во внутренних дворах, просят заранее спланировать свой день так, чтобы в субботу до 10.00 выехать с внутреннего двора и вернуться только около 20.00. В свою очередь, автоводители, которые приобрели абонемент на месяц или карту жителя, смогут бесплатно поставить автомашины на стоянках на параллельных улицах. Жителям улицы Акас также следует считаться с ограничениями движения, а именно — автостоянки будут закрыты на сутки, уже начиная с вечера пятницы — с 20.00.

В случае необходимости въезд автотранспорта во внутренние дворы улицы Гертрудес будет организован со стороны улицы Кр. Барона, делая правый поворот.

Как уже сообщалось, Рижская дума в первую субботу каждого месяца планирует закрывать для частного транспорта одну из улиц в центре города, отдавая ее пешеходам и велосипедистам. Цель эксперимента мобильности — оживить центр Риги, способствовать мобильности жителей и развитию городской среды.

Первой улицей, в субботу закрытой для транспорта, стала улица Тербатас.