В субботу утром движение затруднено в восточной части страны
Foto: Latvijas Valsts ceļi/Renārs Koris

В субботу утром условия езды в целом можно считать удовлетворительными, лишь местами в восточной части Латвии передвижение затруднено из-за снега, льда и густого тумана, свидетельствует информация предприятия Latvijas valsts ceļi и Латвийского центра среды, геологии и метеорологии.

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Около семи часов утра передвижение было затруднено на Таллинском шоссе - от Туи до поворота на Айнажи, на Валмиерском шоссе - от Стренчи до Валки, на Сигулдском шоссе - от Рауны до поворота до Виреши.

Также сложности с передвижением есть на многих участках Даугавпилсского и Резекненского шоссе, начиная с Айзкраукле. Густой туман осложняет передвижение по дороге Лудза-Терехово.

В Земгале движение затруднено из-за тумана на Баусском шоссе - от Иецавы до литовской границы. В свою очередь, в Курземе - обледенел участок Лиепайского шоссе от Аннениеки до Блидене.

Затруднено движение на всех дорогах регионального значения по всей Латвии, за исключением Кулдиги, окрестностей Кулдиги и Риги.

Синоптики предупреждают, что в субботу утром и после обеда в отдельных районах сохранится туман, видимость упадет до 200-500 метров. Местами туман может быть очень густым.

Водителей призывают быть осторожными и внимательными.

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