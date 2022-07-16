В субботу утром солнечно, но ожидаются грозы, ливни, град и порывы ветра
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Ранним субботним утром на большей части территории Латвии светит солнце, местами облачно, в Курземе и Видземе — кратковременные дожди. Но днем погода испортится, прогнозируют синоптики.

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В субботу во многих местах Латвии ожидаются дожди, местами — грозы с градом и сильными порывами ветра, прогнозируют синоптики.

Будет дуть слабый до умеренного юго-западный ветер. Во время осадков порывы ветра могут достигать 20 метров в секунду.

Солнце прогреет воздух до +17..+21 градуса, а во время сильного дождя и града воздух охладится до +11 градусов.

В субботу в Риге ожидаются осадки, возможна гроза с градом и сильные порывы ветра. В первой половине дня воздух прогреется до +19..+20 градусов.

Погоду определяет циклон. Атмосферное давление 1008-1013 гПа на уровне моря.

Сейчас дует слабый юго-западный ветер.

Минимальная температура воздуха ночью составлялп +6..+10 градусов, на побережье — до +15 градусов.

Ранним утром в Риге — преимущественно ясное небо, ветер южный, юго-западный, дующий со скоростью 3-6 метров в секунду, температура воздуха +12 градусов.

Максимальная температура воздуха в пятницу, 15 июля, в Латвии составила +17..+20 градусов.

Самая высокая температура воздуха в Европе 15 июля составила +44 градуса в Португалии и Испании. Самая низкая температура воздуха ночью в субботу -3 градуса в горах на юге Норвегии.

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