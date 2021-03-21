В субботу в Латвии - 260 новых случаев Covid-19, умерли пять человек

В субботу, 20 марта, в Латвии выявлено 260 новых случаев Covid-19, умерли пять человек, сообщает Центр профилактики и контроля заболеваний (SPKC).

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Умершие входили в возрастные группы 60-69 лет (два человека), 70-79 лет (два человека), 90-99 лет (один человек).

За сутки сделано 4931 тест на Сovid-19, доля положительных результатов составила 5,3%.

С начала пандемии Covid-19 в Латвии выявлен у 97 409 человек, умер 1826 человек.

Двухнедельный кумулятивный показатель заболеваемости в Латвии составляет 370,9 случаев на 100 тыс. жителей.