В субботу в Латвии будет прохладно, ожидаются кратковременные осадки
Foto: Pixabay

В субботу температура воздуха в Латвии не превысит +11...+16 градусов, прогнозируют синоптики.

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Небо будет частично затянуто облаками, во многих местах пройдут кратковременные дожди, в том числе с грозой и градом.

Западный, юго-западный ветер от слабого до умеренного в порывах усилится до 15 метров в секунду.

Минимальная температура воздуха в ночь на субботу составит +5…+9 градусов.

В Риге в субботу ожидается облачная погода, местами с прояснениями, временами будут идти дожди. Ветер юго-западный от слабого до умеренного, температура воздуха ночью составит +8 градусов, а в середине дня не превысит +15 градусов.

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