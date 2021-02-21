В субботу в Латвии прививки от Covid-19 получили 309 человек

В субботу темпы вакцинации от Covid-19 в Латвии продолжали снижаться третий день подряд — было использовано 309 доз вакцин, что почти в четыре раза меньше, чем в пятницу, сообщает Национальная служба здравоохранения (НСЗ).

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На этой неделе ежедневно прививались в среднем 1155 человек, что соответствует цели, ранее выдвинутой министром здравоохранения Даниэлем Павлютсом — вакцинировать минимум 1000 человек каждый день.

В субботу первую дозу вакцины от Covid-19 получил 291 человек, вторую дозу — 18.

Среди получивших первую прививку в субботу были 130 клиентов центров социального ухода, 58 человек из другой группы высокого риска, 54 человека старше 60 лет, 15 медицинских работников, 13 работников медицинских учреждений, 11 работников центров социального ухода и десять человек с хроническими заболеваниями.

Вторую вакцину получили в субботу десять медиков и восемь работников медучреждений.

Среди получивших прививку была 103-летняя клиентка центра социального ухода. На данный момент это самый старый человек в Латвии, получивший вакцину от Covid-19, и единственный достигший 100-летнего возраста в день прививки. Первую прививку от "Covid-19" получили 227 человек в возрастной группе от 90 до 100 лет.

Всего в Латвии первую дозу вакцины получили 27 540 человек, обе дозы — 16 783 человека, свидетельствуют данные НСЗ.