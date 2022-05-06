В субботу в Латвии пройдут дожди, воздух прогреется до +19 градусов

В субботу в Латвии пройдут дожди, на востоке воздух прогреется до +19 градусов

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

В субботу местами в Латвии пройдут кратковременные дожди, дождь посильнее ожидается после обеда и вечером, он начнется на западе страны, прогнозируют синоптики.

Ночью с юга будет дуть слабый ветер, местами образуется туман. Минимальная температура воздуха — от +2..+8 градусов.

Днем в Курземе будет в основном облачно, а в восточных регионах страны — солнечно. Будет дуть умеренный юго-западный ветер, температура воздуха прогреется до +10 градусов на западном побережье Курземе до +19 на востоке страны.

В Риге в ближайшие сутки ожидается небольшая переменная облачность, ближе к вечеру — облачно и дождливо. В ночь на субботу будет дуть южный ветер, температура воздуха опустится до +7 градусов, в пригороде — до +4..+6 градусов. Днем ожидается юго-западный ветер, температура воздуха поднимается до +17 градусов.