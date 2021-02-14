В субботу в Латвии выявлено 424 новых случая Covid-19, умерли восемь человек

За прошедшие сутки в Латвии выявлено 424 новых случая Covid-19, скончались восемь инфицированных, сообщает Центр профилактики и контроля заболеваний.

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Умершие входили в возрастные группы от 50 до 90 лет.

В пятницу сделано 4955 тестов на Covid-19, доля положительных результатов составила 8,6%.

С начала пандемии Covid-19 в Латвии выявлен у 76 706 человек, умер 1451 человек, что составляет 1,9% общего количества инфицированных.

Согласно расчетам агентства LЕТА, за последние 14 дней "Covid-19" в Латвии подтвержден у 10 465 человек, 14-дневная кумулятивная заболеваемость на 100 000 жителей составляет 548,6 случая.