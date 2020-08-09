В субботу в Латвии выявлено два новых случая Covid-19

За прошедшие сутки сделано 1597 тестов на Covid-19, выявлено 2 новых случая заболевания, свидетельствуют данные Центра профилактики и контроля заболеваний (ЦПКЗ).

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По данным ЦПКЗ, один из заболевших приехал из Великобритании, а второй случай связан со вспышкой в Мурьянской спортивной гимназии.

Всего с начала пандемии в Латвии сделано 213 534 тестов, выявлено 1290 инфицированных. На данный момент выздоровели 1070 человек, умерли 32 человека.

За последние сутки не было госпитализированных с Covid-19. Таким образом, в настоящее время в больницах лечатся семь человек с заболеванием средней тяжести.