В субботу в Риге на улице Петерсалас закроют движение, 5-й трамвай не будет курсировать на Саркандаугаву

Из-за того, что здание на улице Петерсалас 5 находится в аварийном состоянии, с полуночи на неопределенное время будет закрыто движение транспортных средств, а также 5-го трамвая, на участке улицы Петерсалас от улицы Рупниецибас до Катринас дамбис.

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В субботу, 6 августа, трамвай 5-го маршрута из Ильгюциемса будет курсировать только до улицы Аусекля. Далее пассажиры смогут пересесть на автобус временного маршрута 5T, следующий до Саркандаугавы и далее до Милгрависа.

Предприятию Merks дано задание произвести работы по устранению аварийного состояния здания, обеспечить движение оперативного транспорта, а также обеспечить подъезд к зданиям на закрытом участке улицы тем, кто в них живет или работает.