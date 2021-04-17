В субботу в восьми центрах вакцинации от Covid-19 привито более 5000 человек

В субботу до 17:00 в восьми центрах массовой вакцинации от Covid-19 вакциной AstraZeneca привито немногим более 5000 человек, сообщила агентству LETA представитель бюро вакцинации Агнесе Стразда.

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К 10:00 прививки получили около 1650 человек, к 11:00 — примерно 3000 человек, до 14:00 — 3900 человек, а до 16:00 — почти 4800 жителей.

В субботу в крупных центрах вакцинации в Риге, Даугавпилсе, Лиепае, Резекне, Елгаве, Юрмале и Цесисе прививку от Covid-19 мог получить любой житель Латвии, готовый ждать в очереди. Для вакцинации было выделено ограниченное количество вакцин, поэтому некоторые центры закончили работу раньше предполагаемого времени.

Следует отметить, что из-за больших очередей некоторые центры массовой вакцинации утром субботы открыли двери также до установленного времени.

Например, в Риге, у выставочного центра "Кипсала", около 8:15 в живой очереди было примерно 450 человек, еще 25 человек заняли свои места в отдельной очереди приоритетно вакцинируемых жителей. У второго рижского центра массовой вакцинации в конференц-центре ATTA еще до его открытия собралась очередь из примерно 700 человек.

В пятницу, 16 апреля, в трех крупных центрах вакцинации в Риге, Елгаве и Юрмале было использовано в общей сложности 3250 доз вакцины от Covid-19.

В свою очередь в воскресенье, 18 апреля, вакцинация всех желающих в порядке живой очереди будет проводиться только в двух центрах массовой вакцинации — в Цесисе и Даугавпилсе. В каждом из них запас вакцин ограничен, в Цесисе доступны 140 доз, а в Даугавпилсе — около 300. Центры вакцинации начнут работу в 9:00.