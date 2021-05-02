В субботу выявлены 380 новых случаев Covid-19

За прошедшие сутки выявлены 380 новых случаев Covid-19, передает Центр профилактики и контроля заболеваний (ЦПКЗ). Скончались пять человек.

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Один умерший был в возрасте от 50 до 59 лет, ещё один в возрасте от 60 до 69 лет, один скончавшийся был в возрастной группе 70 - 79 лет, один умерший в возрасте 80 - 89 лет, и ещё один умерший был в возрастной группе 90 - 99 лет.

Всего за сутки проведены 3578 анализов на Covid-19, доля положительных результатов составила 10,6%. Двухнедельный показатель заболеваемости составляет 441,2 случаев на 100 000 жителей.

С начала эпидемии новым коронавирусом заразились 119 750 человек.

По данным Национальной службы здравоохранения, в субботу в больницы поступили 46 пациентов Covid-19. Всего в стационарах лечится 631 пациент, из них 81 в тяжелом состоянии.