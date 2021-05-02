В субботу выявлены 380 новых случаев Covid-19
Foto: Imago/Scanpix/LETA

За прошедшие сутки выявлены 380 новых случаев Covid-19, передает Центр профилактики и контроля заболеваний (ЦПКЗ). Скончались пять человек.

close-ad
Продолжение статьи находится под рекламой
Реклама

Один умерший был в возрасте от 50 до 59 лет, ещё один в возрасте от 60 до 69 лет, один скончавшийся был в возрастной группе 70 - 79 лет, один умерший в возрасте 80 - 89 лет, и ещё один умерший был в возрастной группе 90 - 99 лет.

Всего за сутки проведены 3578 анализов на Covid-19, доля положительных результатов составила 10,6%. Двухнедельный показатель заболеваемости составляет 441,2 случаев на 100 000 жителей.

С начала эпидемии новым коронавирусом заразились 119 750 человек.

По данным Национальной службы здравоохранения, в субботу в больницы поступили 46 пациентов Covid-19. Всего в стационарах лечится 631 пациент, из них 81 в тяжелом состоянии.

Теперь у нас есть Телеграм-канал Rus.Delfi.lv с самыми свежими новостями Латвии. Подписывайтесь и будьте всегда в курсе!

Source

rus.DELFI.lv

Sharing Options

27

Source

rus.DELFI.lv

Tags

Коронавирус Центр профилактики и контроля заболеваний
Опубликованные материалы и любая их часть охраняются авторским правом в соответствии с Законом об авторском праве, и их использование без согласия издателя запрещено. Более подробная информация здесь.

Comment Form

Luminor для бизнеса
Luminor для бизнеса
DELFI Brand Studio Читайте также
"Tilts": Умные технологии могут повысить эффективность строительных работ
В стиле хюгге. Диалог настоящего с прошлым в историческом центре Риги
Путешествуем вместе с Wolt: Армандс Яунземс и Эмилс Гатис Лиепиньш отправляются в США
Когда лес приходит в город. Новый акцент в облике Риги - Дом парящих деревьев
По следам титанов мысли. Вдохновляющая "Резиденция философов"
Всему миру — о хоккейном празднике в Риге. Вызовы организации ЧМ
LATRAPS приходит в Рижский порт: план — переваливать до миллиона тонн в год
Wolt предлагает: путешествуй по Италии с Casa Nostra