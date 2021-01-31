В субботу выявлены 533 новых случаев Covid-19, 15 человек скончались
Foto: Pixabay

За прошедшие сутки в Латвии выявлены 533 новых случая Covid-19, сообщает Центр профилактики и контроля заболеваний (ЦПКЗ). Скончались 15 человек.

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Один умерший был в возрасте от 55 до 60 лет, четверо - в возрасте от 60 до 70 лет, ещё четверо входили в возрастную группу 70 - 80 лет, трое умерших были в возрасте от 80 до 90 лет, а трое - в возрасте от 90 до 105 лет.

Всего за сутки проведен 5361 анализ на Covid-19, доля положительных результатов составила 9,9%.

С начала эпидемии в Латвии коронавирусом заразился 66 241 человек.

По данным Национальной службы здравоохранения, в субботу в стационары поступил 61 пациент с кронавирусом, в том числе один был перевезен. Всего в больницах лечатся 1061 пациентов, из них 113 в тяжелом состоянии. За сутки выписаны 11 человек, в том числе один пациент перевезен.

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