В связи с безвизом люди чаще ездят в Беларусь: латвийцы отправляются туда за продуктами и топливом

С момента введения Беларусью безвизового режима 15 апреля в семь раз увеличилось количество пересечений границы из Латвии. Если раньше пограничные пункты в Силене и Патерниеки пересекали в среднем 1000 легковых автомобилей, то сейчас это число составляет до 6000-7000 в месяц. Об этом пишет LSM.lv со ссылкой на Латвийское радио.

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Латвийцы используют эту возможность, чтобы привезти из Беларуси более дешевые товары — масло, сахар, алкоголь и топливо. Общественные перевозчики также используют это время для создания новых автобусных маршрутов в Беларусь — они пользуются спросом и заполняются.

Несмотря на предупреждение от Министерства иностранных дел о том, что посещать Беларусь небезопасно, многие пользуются этой возможности. Чаще всего туда ездят жители приграничных районов в Латгалии.

Например, Михаил ездит в Беларусь, поскольку там дешевле и продукты, и топливо.

"Я наливаю полный бак и месяц езжу. Там дизель за 80 центов стоит. А у нас за 2 евро", — рассказал он журналистам.

Государственный пограничный комитет Беларуси сообщил, что уже 15 апреля из Латвии приехало почти 300 туристов.

Как подтвердил Латвийскому радио главный инспектор Управления пограничного контроля и иммиграции Государственной пограничной охраны Владимир Шерст, если ранее границу пересекали около 1000 автомобилей в месяц, то теперь это число составляет 6000-7000.

В основном люди везут из Беларуси продукты, алкоголь и табак. Кроме того, жители заправляют там свои автомобили топливом, поскольку там оно стоит 90 центов за литр.

Валерий, который также ездил за топливом в Беларусь, рассказал, что в последний раз ему пришлось стоять на границе 17 часов, поскольку очередь была длинная — 44 автомобиля.

На осмотр одного легкового автомобиля требуется как минимум два часа, пояснил Шерст. По его словам, обычно очереди формируются по выходным и праздничным дням, многие выезжают с утра, а вечером возвращаются домой.

"Были случаи, когда 8 часов занимало пересечение границы только в одну сторону", — отметил Шерст.

На автобусе пересечение пограничного пункта займет меньше времени, чем на автомобиле. Из Риги и Даугавпилса курсируют рейсы в Минск и Витебск.

Одно лицо без уплаты таможенного налога может ввозить товары стоимостью 300 евро. До 10 килограммов сахара, кофе, макарон, до 2 килограммов меда. Также можно ввозить 2 литра крепкого алкоголя, 40 сигарет и топливо, но не чаще одного раза в семь дней и исключительно с целью личного потребления.

На данный момент существует законопроект, предусматривающий увеличение периода ввоза с семи до 30 дней. Его еще предстоит рассмотреть Сейму.