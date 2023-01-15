В связи с движением льда на участке Даугавы от Зельки до Плявиняс ожидаются резкие колебания уровня воды

По информации Латвийского центра окружающей среды, геологии и метеорологии, из-за движения уплотненного льда на участке Даугавы от Зельки до Плявиняс ожидаются резкие колебания уровня воды, сообщает агентство LETA.

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Уплотненный лед движется из Зельки в Плявиняс. Поэтому на этом участке ожидаются резкие колебания уровня воды.

В Зельки уровень воды в Даугаве в 18.20 был на 5,88 метров выше нулевой отметки или 75,24 метров над уровнем моря, а в Плявиняс в это же время уровень воды составлял 10,06 м над нулевой отметков, или 72,30 метров над нулевой точкой.

Как уже сообщалось, на следующей неделе в Плявиняс есть риск локального затопления, но полностью предсказать наводнение невозможно, признал в воскресенье после заседания Совета по кризисному управлению руководитель отдела прогнозов и климата Латвийского центра окружающей среды, геологии и метеорологии Андрис Виксна.

Он подчеркнул, что точно предсказать паводки невозможно, но ответственные службы тщательно следят за изменениями уровня воды и сотрудничают друг с другом, обмениваясь текущей информацией и планируя соответствующие дальнейшие действия.