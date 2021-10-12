В связи с повышением цен на электричество может подорожать проезд в трамваях Даугавпилса

В связи с ростом цен на электроэнергию не исключено повышение платы за проезд в трамваях Даугавпилса. Об этом во вторник сообщил журналистам заместитель председателя городской думы Алексей Васильев.

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Он пояснил, что у самоуправления ввиду увеличения затрат нет ресурсов, чтобы "оставить все, как раньше".

Окончательное решение еще не принято, но Васильев не скрывал, что иного выхода в ситуации резкого подорожания электроэнергии нет. "Населению очень сложно выживать в таких условиях, поэтому это очень тяжелый вопрос", — сказал Васильев.

В настоящее время одна поездка на трамвае АО Daugavpils satiksme стоит 0,5 евро, а стоимость месячного проездного на все маршруты составляет 25 евро.