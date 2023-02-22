В связи с событиями в Огрском музее министр созвал заседание совета музеев

В связи с событиями в Огрском музее истории и искусства министр культуры Наурис Пунтулис созвал 24 февраля внеочередное заседание совета музеев Министерства культуры. Об этом министр сообщил в социальных сетях.

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На заседание приглашены представители Огрского самоуправления и Огрского музея истории и искусства.

Как сообщалось, 2 января этого года в соответствии с решением думы от 22 декабря 2022 года началась реорганизация музеев Огрского края. По мнению сотрудников Огрского музея истории и искусства, истинной причиной этого решения стало то, что музей выступил против идеи мэра Огре Эгила Хелманиса, однопартийца министра Пунтулиса, о проведении в музее выставки фарфора из частной коллекции подсанкционного российского олигарха Петра Авена.

По сообщению Огрского самоуправления, цель запланированной реорганизации — способствовать улучшению работы музеев Огрского края и координировать их развитие, независимо от их статуса, способствовать сохранению и расширению музейных коллекций, а также обучению музейных сотрудников и популяризировать обращение накопленного музеями культурно-исторического наследия в обществе.

28 декабря прошлого года Хелманис сообщил Огрскому музею истории и культуры, что с 1 по 23 февраля музей должен обеспечить экспозицию частной коллекции фарфора подсанкционного российского олигарха Петра Авена.

После возражений сотрудников музея и осуждения идеи общественностью Хелманис был вынужден отказаться от проведения выставки. Однако, будучи руководителем края и председателем комиссии по культуре, он до сих пор не согласовал ни план выставок на текущий год в музее, ни ранее запланированное повышение заработной платы музейным работникам, также запрещена любая публичная коммуникация о деятельности аккредитованного в прошлом году музея, а запланированные ранее мероприятия перенесены из помещений музея в другие места.