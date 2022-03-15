В связи с угрозой госбезопасности NEPLP заблокировал 71 интернет-ресурс
Foto: Reuters/Scanpix/LETA

Национальный совет по электронным средствам массовой информации (NEPLP) в связи с угрозой государственной безопасности заблокировал 71 интернет-ресурс.

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Глава NEPLP Ивар Аболиньш отметил, что на соответствующих сетевых ресурсах было размещен контент, который напрямую угрожал национальной безопасности и разжигал национальную рознь.

"NEPLP не видит возможности для того, чтобы в данных обстоятельствах подобные страницы могли быть доступны на территории Латвии", — сказал Аболиньш, добавив, что Совет продолжает отслеживать интернет-ресурсы, что может привести к дальнейшим решениям о блокировке других сайтов.

Аболиньш также отметил, что такое решение было принято в связи с принятыми Сеймом на прошлой неделе поправками к Закону об электронных коммуникациях.

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