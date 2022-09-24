В связи с войной в Украине БЗС необходимо дополнительно свыше 460 000 евро

Министерство юстиции подготовило проект постановления правительства, который предусматривает выделение 460 281 евро из средств для непредвиденных случаев Бюро по защите Сатверсме (БЗС) для покрытия расходов, связанных с вторжением России в Украину.

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Подробных разъяснений о необходимости дополнительного финансирования Минюст не предоставляет, так как БЗС является одной из трех спецслужб, вопросы финансирования которых не подлежат огласке.

В июле правительство уже одобрило выделение 432 678 евро Службе государственной безопасности для покрытия расходов из-за возросшей интенсивности работы и нагрузки на сотрудников в связи с вторжением России в Украину.

БЗС занимается разведкой, контрразведкой и защитой государственной тайны.