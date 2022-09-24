В связи с войной в Украине БЗС необходимо дополнительно свыше 460 000 евро
Foto: Satversmes aizsardzības birojs

Министерство юстиции подготовило проект постановления правительства, который предусматривает выделение 460 281 евро из средств для непредвиденных случаев Бюро по защите Сатверсме (БЗС) для покрытия расходов, связанных с вторжением России в Украину.

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Подробных разъяснений о необходимости дополнительного финансирования Минюст не предоставляет, так как БЗС является одной из трех спецслужб, вопросы финансирования которых не подлежат огласке.

В июле правительство уже одобрило выделение 432 678 евро Службе государственной безопасности для покрытия расходов из-за возросшей интенсивности работы и нагрузки на сотрудников в связи с вторжением России в Украину.

БЗС занимается разведкой, контрразведкой и защитой государственной тайны.

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