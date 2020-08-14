В т/ц Alfa появились "антибактериальные" поручни эскалаторов

В августе этого года в торговом центре Alfa реализован первый в Латвии проект по внедрению антибактериальных поручней и модулей стерилизации эскалаторов ультрафиолетовыми лучами. Это новшество уменьшает распространение бактерий и вирусов при соприкосновении рук с перилами эскалатора.

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Пока антибактериальными поручнями и LED UV-C модулями стерилизации перил оснащены два эскалатора на первом этаже торгового центра . Визуально от обычных такие поручни отличаются специальными наклейками и надписями.

В производстве антибактериальных поручней используется особая формула, в которой специальное антибактериальное вещество комбинируется с гранулами термопластичного полиуретана. Когда микробы приземляются на поверхность поручней, противомикробная добавка атакует клеточные стенки микробов. Защитные стенки разрушаются, и специальное антибактериальное вещество начинает подавлять митохондрии микроба, содержащие ДНК.

Компактный LED UV-C модуль стерилизации перил установлен на внутренней стороне перил, что исключает риск того, что кто-то до него дотронется. При помощи ультрафиолетового излучения достигается уменьшение количества бактерий до 93.3% уже после пяти ротационных циклов и до 99.9% после десяти циклов.

"Торговый центр — это место, которое каждый день посещают тысячи людей, поэтому, думая о здоровье людей и гигиене, а также в целом о возможностях ограничить распространение вирусов, мы готовы опробовать инновации и внести свой вклад в защиту общественного здоровья. Проект разработан в сотрудничестве с нашим партнером Тermex, — рассказала руководитель т/ц Alfa Лиене Апине.