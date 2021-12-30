В театре Дайлес во время представления обвалился массивный сегмент сценической декорации
Foto: LETA

Вчера во время театральной постановки Smilģis в театре Дайлес при поднятии обвалился сегмент сценической декорации. Об этом агентству LETA сообщила представительница театра Агнесе Варпиня.

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По рассказам очевидцев, обвалившаяся часть декорации должна была послужить вторым этажом дома.

"Декорации для постановки Smilģis — одна из самых сложных конструкций в театре, они состоят из большого числа сегментов, которые во время представления поднимают и перемещают по всему пространству сцены", – объяснила Варпиня.

По ее словам, из-за человеческой ошибки один из тросов закрепили неправильно, поэтому в момент поднятия один из сегментов отвалился.

В театре действуют строгие правила безопасности — находиться возле объекта и под ним в момент поднятия строго запрещено. Благодаря этому во время инцидента никто не пострадал, и постановка могла продолжиться.

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