В торговом центре Origo открыт филиал "Veselības centrs 4"

В новом здании рижского торгового центра Origo с 11 апреля открыт филиал медицинского учреждения SIA "Veselības centrs 4".

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

Новый филиал "Veselības centrs 4" находится на третьем этаже нового здания торгового центра Origo. Филиал медцентра открыт ежедневно с 10.00 до 20.00, в том числе и по праздникам. Телефон для записи и дополнительной информации - 67847720, регистрационный код учреждения - 0100-64114.

Медицинский центр в т/ц Origo ежедневно предлагает самые востребованные медицинские услуги — клиенты могут пройти различные тесты и вакцинацию, сделать прививку перед путешествием за рубеж и против заболеваний, найденных в Латвии. В новом филиале принимают дерматолог, ортопед, косметолог и другие специалисты эстетической медицины, будут доступны услуги лечебного массажа. В "Veselības centrs 4" также можно получить лабораторные анализы из Gulbja laboratorija.

По словам Мариса Ревалдса, председателя правления "Veselības centrs 4", "два лидера медицинской отрасли реализуют совместный проект, чтобы помочь людям более удобно и быстро получить доступ к сервисам, которые требуются в нерабочее время или в праздничные дни".

SIA ''Veselības centrs 4'' - одно из крупнейших частных многопрофильных медицинских учреждений и лидер медицинских технологий в Латвии. Основными направлениями деятельности медцентра являются разнообразная диагностика, полный спектр лечения, современная реабилитация, новая концепция профилактической и эстетической медицины.