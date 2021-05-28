В торговых центрах можно будет сделать прививку от Covid-19

Национальная служба здоровья (NVD), а также представители Veselības centrs 4, Veselības centru apvienība и крупнейших торговых центров в пятницу договорились организовать вакцинацию от Covid-19 в помещениях торговых центров.

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Предполагается, что эта возможность будет доступна в ТЦ как в Риге, так и в крупных городах уже в ближайшие недели.

Пункты вакцинации могут быть размещены как в коридорах или помещениях общего пользования, так и в лабораториях и специально развернутых палатках. Планируется, что каждый день в таком пункте прививку сможет получить несколько сотен человек — таким образом, темпы вакцинации можно ускорить.