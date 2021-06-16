В трех торговых центрах Риги уже в пятницу откроются центры вакцинации
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В пятницу, 18 июня, центры вакцинации откроются в трех столичных торговых центрах — "Galleria Riga", "Galerija Centrs" un "Domina", сообщила руководитель Отдела проекта вакцинации Национальной службы здоровья Эва Юхневича. Получить вакцину можно будет без предварительной записи.

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Уже сегодня можно записаться на вакцинацию в этих трех торговых центрах. Также предусматриватся, что в пунктах, расположенных в торговых центрах, можно будет привиться без предварительной записи.

Позже, 21 июня, работу начнут пункты вакцинации и в других торговых центрах, в том числе в двух торговых молах Риги — "Alfa", "Akropole" и в Лиепае — в торговом центре "XL Sala". А 28 июня пункт вакцинации будет открыт в торговом центре "Riga Plaza".

Параллельно к процессу организации пунктов вакцинации подключатся и другие большие магазины, в том числе, столичные торговые центры "Origo", "Olimpia", "SĀGA", "Sky&More", "Mols", "Ozols", а также региональные — — "Korso" в Юрмале и "Ditton nams" в Даугавпилсе.

Планируется, что работу пока продолжат два столичных центра вакцинации национального масштаба — центр "ATTA" и холл Кипсалы, однако не позже 31 июля они будут закрыты. Вместо них

будет создана широкая сеть вакцинации с минимум 25 пунктами по всей стране, говорится в информационном докладе Министерства здравоохранения, представленном на заседании правительства во вторник, 15 июня. Предполагается, что 8 из минимум 25 пунктов будут работать в Риге, по 2 — в Лиепае и Даугавпилсе, по одному — в Валмиере, Сигулде, Вентспилсе, Кулдиге, Екабпилсе, Резекне, Юрмале, Прейли, Бауске и т.д.

Каждый пункт должен будет обслуживать в день до 300 человек. При работе на полную мощность 25 пунктов смогут обеспеспечить вакцинацию 7500 человек.

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LETA

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LETA
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