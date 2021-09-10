В Тукумсе за рулем поймали несовершеннолетнюю - она ехала в школу

Утром в четверг, 9 сентября, сотрудники Госполиции выяснили, что в Тукумсе 17-летняя девушка приехала в школу на автомобиле, не имея при этом водительских прав. Об этом порталу Delfi сообщила представитель Госполиции Даце Калниня.

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В связи со случившимся начат административный процесс.

9 сентября сотрудники правоохранительных органов проводили еженедельную проверку превентивного характера в Тукумсе. Проверки проводятся для того, чтобы контролировать соблюдение правил дорожного движения менее защищенными его участники.

Полицейские проверили 24 велосипедистов, двух водителей мопедов и трех пользователей электросамокатов.

Был также пойман девятилетний ребенок на электросамокате. В данном случае правоохранительные органы оценят ответственность родителей. Полицейские напоминают, что самокатом можно пользоваться только с 14-летнего возраста.