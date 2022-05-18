В тюрьмах по-прежнему много вакансий, хотя надзиратель получает примерно 900 евро "на руки"

Сейчас в стране тюремный надзиратель получает примерно 900 евро в месяц после уплаты налогов, однако в местах заключения по-прежнему много вакансий, и нужно думать о привлечении новых работников. Об этом на заседании Комиссии Сейма по правам человека и общественным делам рассказал новый глава Управления мест заключения Дмитрий Калин.

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

Система оплата работников мест заключения в последние годы неоднократно пересматривалась, зарплаты росли, поэтому сейчас надзиратели получают 900 евро "на руки". Однако ротация работников большая, сохраняется и много вакансий, поэтому Калин ищет решения как привлечь новых сотрудников.

Калин сказал депутатам, что многие проблемы системы мест заключения могло бы разрешить строительство новой тюрьмы. Эстония в последние годы уже построила новые тюрьмы. Если в Латвии тоже будет создана новая инфраструкткра, тогда мы сможем обогнать соседей, поскольку "содержательно они отстают" от Латвии и даже опираются на латвийский опыт, сказал глава Управления мест заключения.

"Нужна новая тюрьма. Тогда можно было закрыть старые тюрьмы, ликвидировать ряд проблем и сконцентрироваться на содержании и ресоциализации людей", — считает Калин.

Дмитрий Калин вступил в должность начальника Управления мест заключения 3 мая.