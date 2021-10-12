В уголовном процессе KNAB о возможной даче взятки на перевыборах председателя Добельской краевой думы фигурирует депутат Сейма Валайнис

В уголовном процессе, в рамках которого Бюро по борьбе и предотвращению коррупции (KNAB) расследует возможно коррупционное принятие решения о перевыборах председателя Добельской краевой думы, фигурирует депутат Сейма от Союза "зеленых" и крестьян Виктор Валайнис, свидетельствует информация агентства LETA.

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Во вторник KNAB сообщил, что бюро отреагировало на заявление некоего лица и 17 сентября возбудило уголовное дело о возможной даче взятки в группе лиц по предварительному сговору. Был возбужден уголовный процесс, чтобы при помощи

уголовно-процессуальных методо проверить, было ли решение о смене председателя Добельской краевой думы принято в результате коррупционных действий, когда депутату с "золотой акцией" при голосовании предлагали должность в обмен на это голосование.

6 октября KNAB провел уголовно-процессуальные действия в Добельской краевой думе.

KNAB обращает внимание на то, что коррупция может проявляться по-разному, включая покупку решающего голоса депутата путем обещания этому депутату конкретной должности в обмен на "правильное" голосование. Это потдтверждается прецедентной практикой в ​​так называемом уголовном деле "Юрмалгейта": Верховный суд пришел к выводу, что выгодное предложение о работе было справедливо признано предметом подкупа, поскольку работа была предложена как ненадлежащее преимущество только для определенного голосования.

Тогда суд установил, что в данном конкретном случае имело место не обычное формирование коалиции и политический торг, а покупка решающего голоса для одного голосования.

В уголовном процессе статус — лицо, против которого начат уголовный процесс — применен к двум лицам. Одие из фигурантов — депутат Сейма Ральф Немиро ("Независимые"). Сегодня стало известно, что второй фигурант — депутат Сейма от Союза "зеленых" и крестьян Виктор Валайнис. Сам депутат не дает комментарии, ссылаясь на подписку о неразглашении.

В то же время Валайнис сказал LETA, что отрицает свою вину и связывает происходящее с политическими интригами. Ранее Ральф Немиро высказал сомнения в том, что ситуация отвечает сути уголовного процесса, поскольку нет никакой взятки и состава преступления. Немиро считает, что политические договоренности — это обычная составная часть политики Латвии, и таким образом на свои должности были избраны премьер-министр и президент страны.