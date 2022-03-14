В Украину из Риги доставлен груз медикаментов для помощи при родах

Благодаря сотрудничеству Рижского роддома и предприятия Centrālā laboratorija в Украину доставлен объемный груз с медикаментами и медицинскими товарами для оказания помощи при родах.

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

Стоимость груза составляет около 40 000 евро. Его содержимое было согласовано с украинскими медработниками и доставлено в Украину вместе с лекарствами, пожертвованными международным ротари-клубом. В родильных отделениях Украины сейчас катастрофически не хватает как обезболивающих лекарств и анестетиков, так и одноразовых халатов и других товаров. Медикаменты в основном предназначены для врачей, которые принимают роды в укрытиях и подвалах.

Ящики с медикаментами были промаркированы, чтобы волонтерам, участвующим в транспортировке, было однозначно ясно, что содержимое груза предусмотрено для медицинских учреждений, оказывающих помощь при родах. В автомобиле, перевозящем медикаменты, поддерживался необходимый температурный режим.

Инициатором идеи оказания такой помощи и ее организатором выступило Rīgas Dzemdību nams, а финансовую поддержку обеспечило Centrālā laboratorija. С координацией помогли Департамент благосостояния Рижской думы и общество PINS.