В Украину из Риги доставлен груз медикаментов для помощи при родах
Foto: Shutterstock

Благодаря сотрудничеству Рижского роддома и предприятия Centrālā laboratorija в Украину доставлен объемный груз с медикаментами и медицинскими товарами для оказания помощи при родах.

close-ad
Продолжение статьи находится под рекламой
Реклама

Стоимость груза составляет около 40 000 евро. Его содержимое было согласовано с украинскими медработниками и доставлено в Украину вместе с лекарствами, пожертвованными международным ротари-клубом. В родильных отделениях Украины сейчас катастрофически не хватает как обезболивающих лекарств и анестетиков, так и одноразовых халатов и других товаров. Медикаменты в основном предназначены для врачей, которые принимают роды в укрытиях и подвалах.

Ящики с медикаментами были промаркированы, чтобы волонтерам, участвующим в транспортировке, было однозначно ясно, что содержимое груза предусмотрено для медицинских учреждений, оказывающих помощь при родах. В автомобиле, перевозящем медикаменты, поддерживался необходимый температурный режим.

Инициатором идеи оказания такой помощи и ее организатором выступило Rīgas Dzemdību nams, а финансовую поддержку обеспечило Centrālā laboratorija. С координацией помогли Департамент благосостояния Рижской думы и общество PINS.

Delfi в Телеграме: Свежие новости Латвии для тех, у кого мало времени
Delfi временно отключил комментарии для того, чтобы ограничить кампанию по дезинформации.
Читать мнения Опубликовать мнение
Опубликованные материалы и любая их часть охраняются авторским правом в соответствии с Законом об авторском праве, и их использование без согласия издателя запрещено. Более подробная информация здесь.
DELFI Brand Studio Читайте также
Позаботься о себе! Пять эффективных способов подзарядить себя
Для мышц, нервов и энергии: как помочь своему организму со всем справиться
Хватит лежать! Как взять себя в руки и стать физически активным?
Ресторанная награда Wolt позволила утроить оборот! Что получили победители?