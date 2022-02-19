В Управлении по делам гражданства и миграции — очереди и дефицит кадров

Во многих отделениях Управления по делам гражданства и миграции (УДГМ, PMLP) образуются длинные очереди. Записываться приходится на месяц или даже полтора вперед — из-за последствий пандемии и нехваткой сотрудников, сообщает Rus.LSM.lv.

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Скоро ожидается еще больший наплыв клиентов — из-за того, что со следующего года идентификационные карты станут в Латвии обязательными, рассказывает Служба новостей Латвийского радио.

У рижанки Инги в марте истекает срок годности паспорта. Девушка решила заодно сделать себе идентификационную карту.

"Когда я зашла на сайт Управления гражданства и миграции, я была очень расстроена, что надо было ждать следующей записи где-то полтора месяца. И даже когда я пришла в назначенное время, мне надо было ждать 20 или 30 минут, потому что посетителей было очень много", — поделилась Инга.

В отделениях Управления по делам гражданства и миграции очереди есть практически во всех больших городах. Дольше всего ждать приходится в Риге.

"Во время ковида многие клиенты не приходили менять свои удостоверяющие личность документы, хотя Управление работало. А сейчас, когда ограничения постепенно отменяют, и стало больше возможностей путешествовать, мы видим, что приходят люди, которые два года жили с просроченными документами. Это один момент. Второй — мы столкнулись с тем, что в Риге не хватает примерно 15 специалистов, по обслуживанию клиентов. И найти сотрудников очень трудно", — объясняет замдиректора УДГМ Мадара Пуке.

Но основной наплыв клиентов ожидается во второй половине этого года, незадолго до вступления в силу требования о том, что ID-карта должна быть у всех, начиная с 15 лет (для пенсионеров переходный период продлен до 2030 года).

Чтобы увеличить пропускную способность, время обслуживания одного человека сократили с 15 до 10 минут. Сейчас в Управлении также разрабатывается план мотивации сотрудников и оптимизации отделений. Уже ликвидировано отделение в Ливаны, в ближайшее время закроется и в Краславе. Планируется, что раз или два в месяц в эти города будет выезжать мобильная бригада.

То же планировалось проделать и с Сигулдой, но по настоянию местных властей там отделение Управления по делам гражданства и миграции не только не закрыли, но даже расширили: с середины марта оно будет работать не два дня в неделю, а пять. Планируется, что Сигулда поможет разгрузить Ригу, взяв на себя жителей окрестных самоуправлений и Рижского региона

"Это логично, что мы не закрываем, а расширяем это отделение. Мы выделяем помещения, даем транспорт, мы также помогли найти местных сотрудников через наши социальные сети. Мы также будем помогать в сфере IT-технологий, в сфере безопасности. С точки зрения налогоплательщиков, самоуправлению выгоднее помочь государству предоставлять эту услугу в Сигулде, чем отправить людей в другие места оформлять необходимые им документы", — рассказывает председатель Сигулдской краевой думы Угис Митревицс.

Сейчас идентификационные карты есть более чем у 895 тысяч жителей Латвии.

Прогнозируется, что в этом году в общей сложности Управление по делам гражданства и миграции выдаст примерно один миллион и сто тысяч удостоверяющих личность документов, включая также паспорта.