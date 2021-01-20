В ушедшем году смертность в Латвии превысила рождаемость на 11 173 человек
Foto: F64

В прошлом году в Латвии было зарегистрировано 17 483 новорожденных, что на 1303, или 6,9% детей меньше, чем годом ранее. Самым неудачным в плане рождаемости оказался декабрь 2020 года — за месяц родилось 1273 латвийцев, что на 17,2% меньше, чем в декабре 2019-го, сообщает Центральное статистическое управление.

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В целом рождаемость в Латвии уменьшалась каждый месяц с июля 2020 года. Во втором полугодии 2020 года составил -11,4% по сравнению со вторым полугодием 2019 года.

При этом показатель смертности за год вырос на 3,4% — в 2020 году скончалось 28 656 жителей. Декабрь опять же оказался самым неудачным месяцем — смертность выросла на 26,9% (в целом умерло 3178 человек).
Таким образом, смертность в 2020 году превысила рождаемость на 11 173 человека.

Спад в 2020 году был зафиксирован и в сфере бракосочетания — зарегистрировано на 16,6% меньше свадеб, чем годом ранее (10 723 церемоний).

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