В условиях ЧС полиция использует алкометры со сменными насадками

В условиях чрезвычайной ситуации дорожная полиция продолжает активно следить за порядком на дорогах и может остановить транспортное средство для проверки водителя на трезвость. Однако, на время ЧС принято решение отказаться от бесконтактных алкометров и использовать только приборы со сменными насадками.

Во время чрезвычайной ситуации в Латвии все материалы DELFI о Covid-19 можно читать бесплатно. Доступ к платным публикациям открыт благодаря поддержке Centrālā laboratorija.

"Если у полицейских есть подозрение, что водитель управляет транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения, они имеют право провести проверку содержания алкоголя в выдохе. Однако сейчас полицейские используют только алкометры со сменными насадками. Сменная насадка одноразовая и каждая находиться в своей упаковке. После каждой проверки использованную насадку меняют на новую. Также стражи порядка используют в работе средства дезинфекции", - рассказала представитель Государственной полиции Лина Кальке.

Она пояснила, что в данный момент полиция не использует бесконтактные алкометры, чтобы защитить себя и окружающих людей от возможных рисков, которые могут возникнуть, если проверку проходит, возможно, заболевший человек.

Государственная полиция работает в соответствии с рекомендациями Центра профилактики и контроля заболеваний и Службы неотложной медицинской помощи. Стражи порядка обеспечены индивидуальными средствами защиты, а также проинструктированы, когда и как их необходимо использовать. Полицейские не обязаны носить маску, поэтому не во всех ситуациях это нужно. Однако оценив ситуацию, стражи порядка могут использовать другие средства индивидуальной защиты, например, по возможности соблюдать дистанцию.

Интересно, что в соседней Эстонии наоборот делают ставку на бесконтактные алкометры. После участия в полицейском рейде жительница Эстонии Кармен не находит себе места, пишет rus.delfi.ee. Ей пришлось дуть в алкометр два раза с расстояния в 3-4 см, пока полицейский стоял в радиусе полутора метров. Когда она вдохнула воздух, чтобы дунуть в алкометр, то поняла, что вдохнула все те частицы, которые предыдущие участники рейда оставили на устройстве. "Почему полицейских находится на расстояние в полметра, когда в общественных местах с другими людьми надо соблюдать дистанцию в два метра? И самое главное — каким образом гарантируется то, что люди не заразятся коронавирусом при использовании алкометра?" - недоумевает читательница.

Оперативный руководитель Пыхьяской префектуры Валтер Пярн сообщил Delfi, что полиция придерживается рекомендаций Департамента здоровья: средства личной защиты нужно менять каждые 10-15 минут; в алкометры нужно дуть бесконтактно и регулярно дезинфицировать; при тестировании водитель не касается алкометра, отсутствует физический контакт и с полицейским.