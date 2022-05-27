В Валке не планируется сносить построенные в советское время памятники

На минувшей неделе на заседании Валкской краевой думы было принято решение оставить находящиеся в городе памятники, построенные в советское время, к которым проявил интерес Латвийский союз художников, сообщает портал Ziemeļlatvija.lv.

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Заседание было созвано в ответ на заявление Союза художников, в котором говорилось, что в случае демонтажа памятников, организация готова принять их в свою музейную коллекцию и сохранить.

Речь шла о двух памятников, которые расположены на транзитной улице — улице Вароню. Один из них посвящен русским революциям 1905, 1917 и 1919 годов, автором памятника является Айварс Гулбис. В свою очередь, второй памятник — мемориал жертвам фашизма — был создан Харийсом Берзиньшем. Как на заседании указал исполнительный директор краевого самоуправления Айнарс Заберс, оснований для демонтажа обоих памятников нет.

В интервью порталу Delfi специалист Валкской краевой думы по отношениям с общественностью Иво Лейтис отметил, что в Валке нет прославляющих советскую власть памятников. Они были демонтированы в 90-х годах прошлого века, когда была возобновлена независимость Латвии.

"Остались памятники, которые не связаны с советским режимом. К мемориалам присоединена советская идеология, хотя они рассказывают о других событиях. О событиях, которые происходили и до образования СССР", — заявил Лейтис.

Руководитель образовательной работы и работы с посетителями Валкского краеведческого музея Лигита Друбиня также сообщила порталу Delfi, что ни один из упомянутых памятников не прославляет советский режим. Мемориал, посвященный жертвам фашизма, "Вечная память жертвам фашизма" является работой местного художника Харийса Берзиньша и он был создан в 1964 году. Памятник установлен в месте, где были убиты и похоронены около 60 жителей Валки. Памятник, посвященный революциям также не прославляет напрямую советский режим. Кроме того, в этих революциях принимали участие важные для государства Латвии люди.

Сейчас в Валкской краевой думе еще не обсуждается вопрос о мемориале на Братском кладбище, который расположен на правой стороне улицы Гауяс и посвящен павшим во Второй мировой войне советским солдатам. На гранитной плите памятника высечены имена 414 воинов, которые похоронены на кладбище. Мемориал был создан Артой Думпе. Она также является автором памятника в ансамбле Лестенского Братского кладбища.