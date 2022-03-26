В Валмиере строят многофункциональный центр соцуслуг за 2,5 млн евро

В Валмиере на улице Ригас 53А началось строительство многофункционального центра социальной службы. По результатам открытого конкурса 10 марта Валмиерское самоуправление подписало договор с фирмой SIA "R.K.C.F.Renesanse" на строительство объекта, сумма контракта - 2 509 630 евро (включая НДС).

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Срок выполнения строительных работ - 15 месяцев. Работы по надзору за строительством объекта проводит SIA "RS Būvnieks", с этой фирмой заключен договор на общую сумму 19 299 евро.

Проект строительства многофункционального центра социальных услуг в Валмиере разработан SIA "Baltex Group", архитектор Дзинтра Цируле. Авторский надзор за строительными работами выполнит "Baltex Group", общая сумма контракта 11 374 евро (с НДС).

По словам строительного инженера самоуправления Валмиерского края Каспарса Калниньша, уже завершена подготовка площадки и начаты демонтажные работы по сносу двух построек во дворе Валмиерского пансионата.

Новый многофункциональный социальный центр будет одноэтажным. Здание построят с использованием цельнодеревянных склеенных деревянных панелей CLT с утеплителем в деревянном каркасе. Древесину также используют для внешней и внутренней отделки. Вход в новостройку будет с улицы Ригас. Действующий въезд на территорию нынешнего дома престарелых расширят, также создадут 15 парковочных мест.

Foto: Valmierā sociālo pakalpojumu centra

На территории мульти-центра соцуслуг будет работать детский сад для детей с ограниченными возможностями. Количество мест в детском саду составит 40 человек.

Примыкающую к пансионату часть территории планируется отделить забором, чтобы потоки жителей пансионата и посетителей многофункционального центра не пересекались. В процессе строительства планируется закупка мебели для людей с ограниченными возможностями и психическими расстройствами, а также приобретение оборудования для специализированных мастерских.

По словам начальника отдела социальных дел Валмиерского района Кайи Муцениеце, многофункциональный центр социального обслуживания улучшит существующую в городе инфраструктуру социальных услуг. Власти Валмиеры будут предоставлять услуги двум целевым группам – взрослым с психическими расстройствами и детям-инвалидам.

Foto: Valmierā sociālo pakalpojumu centra

По словам Кайи Муцениеце, многофункциональный центр социальных услуг сможет охватывать более широкий спектр услуг - не только для лиц с подтвержденным диагнозом психического расстройства, но и для людей с прогнозируемой инвалидностью.

Общая стоимость проекта составит 2 865 089,16 евро. Из Фонда Европейского регионального финансирования поступит 1 595 441,78 евро, помощь от государства составит 204 302,07 евро, государственная субсидия самоуправлению - 64 491,92 евро, а Валмиерский край добавит еще 1 000 853,39 евро.